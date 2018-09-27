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Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla kontrolden çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. 1 kilometre mesafedeki askeri üsse doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:23
Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla kontrolden çıktı

İzmir Foça'da otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Foça Leventler Mevkisi'ndeki otluk alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın zeytinlik alana sıçradı. Foça Deniz Üs Komutanlığı'na 1 kilometre mesafedeki yangın şuan için üst için bir tehlike oluşturmazken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangını söndürmek için 3 helikopter ve 1 uçak havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ile orman personeli ise karadan yoğun bir çalışma başlattı. Yangının 30 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 18:23
  1. İzmir
  2. Foça
  3. Yangın
  4. söndürme çalışmaları

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