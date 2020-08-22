Foça'da batan tekneden kurtulan Sude Naz, arkadaşı için süren aramalara katıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada ölümden dönen 14 yaşındaki Sude Naz Solak, halen kayıp olan arkadaşı için süren arama kurtarma çalışmasına katıldı.

Foça Hayırsız Ada açıklarında 5 metrelik teknenin alabora olması sonucu ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin sudan sağ çıkarıldığı olayda kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Deniz Polisi Kurbağa Adamları tarafından bölgede hakim dalga yönlerinde su üstü ve su altından arama yapılıyor.

Olaydan kurtulan 4 kişiden biri olan 14 yaşındaki Sude Naz Solak da arkadaşı için süren çalışmalara katıldı.

Yaşadıkları olayı AA muhabirine anlatan Solak, bayram tatili için geldikleri Foça'da bindikleri tekneyle Hayırsız Ada açıklarına geldiklerini, burada bir süre yüzdükten sonra balığa gitmek üzere hareket ettiklerini söyledi.

Bu sırada kaptan Adem Demir'in şaka yapmak için manevra yaparak tekneye su aldırdığını savunan Solak, "Sonra tekne sallandı uçtan daha çok su gelmeye başladı. Bileğimize kadar su doldu. Biz Kardelen ile suyu atmaya çalışıyorduk. Kaptan gülüyordu. Suyu atmaya çalıştıkça daha çok gelmeye başladı. Biz diğer uca geçmeye çalıştık dengelemek için. Sarp'a doğru tekne battı. Galiba Sarp da tekneye takıldı." dedi.

Teknede can yeleği olmadığını, kazadan kaptanın sorumlu olduğunu söyleyen Solak, şöyle devam etti:

"Beni kurtarmaya çalışan oldu mu bilmiyorum. Ben sadece su üstünde durmaya çalıştım. Kaptan birkaç tane çocuk kurtarabilirdi. En azından 2 tane deniz makarnası vardı. Onları da tekne devrildikten sonra kaptan alıp kaçmış. Onları çocuklara verse kurtulabilirlerdi. Arama çalışmalarına ilk defa geldim. Tekneye bindiğimde kötü oldum, o anları yaşadım. Midem bulandı. Karmakarışık bir şey oldu."

Arama çalışmalarını takip eden Sarp Göksoy'un babası Erdal Göksoy da oğlunun cenazesinin bulunması umuduyla yaşadığını ifade etti.

- Olay

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şermin Özerman (38) ve çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ile Şennur Avcı (41) ölmüş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı.



