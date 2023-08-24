Foça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik Mersinli mevkiinde operasyon gerçekleştirildi.
48 düzensiz göçmen yakalandı
Yapılan baskında, 48 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.