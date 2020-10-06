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Aktüel Foça Jandarma Komando Okulu'ndan Azerbaycan'a destek
Aktüel

Foça Jandarma Komando Okulu'ndan Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:52:06 -
Foça Jandarma Komando Okulu'ndan Azerbaycan'a destek

İZMİR (AA) - Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, halka açık alanda kurduğu devasa led bilgilendirme panosuna Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yansıtarak destek mesajı verdi.

Subay, subay adayı, astsubay ve uzman erbaşları terörle mücadele, asayiş branşları, silah ihtisası gibi konularda eğiten Komutanlık, yetiştirdiği seçkin personelle dikkati çekiyor.

Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Katar, Somali gibi 21 ülkeden askerlere meskun mahal, arazi, dağcılık, hayatta kalma, zor iklim şartları, iç güvenlik harekatı, spor, temel savaş beden eğitimi ve fiziki yeterlilik gibi konularda 2 ila 6 hafta eğitim veren okula yerli ve yabancı heyetler de inceleme amaçlı kıta ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde, son teknoloji kullanılarak gösteri ve tatbikatlar yapılarak dosta güven, düşmana korku salınıyor.

1963'te faaliyete başlayan ve ülkenin en köklü kurumlarından biri olan okul, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek amacıyla deniz kenarında su üstü geçiş parkurunun bulunduğu bölgede halka açık alanda 140 metrekarelik bilgilendirme panosu kurdu. Panoya, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları dalgalandırılarak "Tek millet, iki devletiz, Azerbaycan halkının yanındayız." mesajı yansıtıldı.


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