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Gündem Foça açıklarında çok sayıda göçmen kurtarıldı
Gündem

Foça açıklarında çok sayıda göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 74 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 02:23:00 -
Foça açıklarında çok sayıda göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Eylül saat 18.10'da Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 74 kaçak göçmeni kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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