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Aktüel

Floyd’u öldüren polis Chauvin’e yönelik cinayet suçlaması ağırlaştırıldı

ABD’de Minnoset Savcılığı, George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’e yönelik cinayet suçlamasını ağırlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:54:59 -
Floyd’u öldüren polis Chauvin’e yönelik cinayet suçlaması ağırlaştırıldı

ABD’de Minnoset Savcılığı, George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’e yönelik cinayet suçlamasını ağırlaştırdı. Diğer 3 polis hakkında ise cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.


ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına baskı uygulanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd’un ardından başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyor. Minnesota Başsavcısı Keith Ellison yaptığı açıklamada, Floyd’un ölümü sonucu görevine son verilen Derek Chauvin hakkındaki suçlamanın 3. derece cinayetten 2. derece cinayete yükseltildiğini duyurdu. Ellison, "Bu gelişmelerin Floyd’un, ailesinin, toplumumuzun ve devletimizin için adaletin yararına olduğuna inanıyorum" dedi.


Chauvin, daha önce üçüncü dereceden cinayetle suçlanmıştı. Chauvin’in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.


Diğer 3 polis hakkında yakalama kararı


George Floy’un ölümü sırasında olay yerinde yol kenarında bulunan ve şu ana kadar kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmeyen diğer 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao’nun ise "ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla" suçlandığı bildirildi. Söz konusu 3 polisin yargılanacağı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

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