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Yerel Florya'da feci kaza: Yaralılar var
Yerel

Florya'da feci kaza: Yaralılar var

Florya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:26:00 -
Florya'da feci kaza: Yaralılar var

Kaza saat 07.00'da Bakırköy Florya Çekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmur Sağlam idaresindeki 34 PV 9653 idaresindeki minibüs karşı yönden gelen Mehmet Savaş idaresindeki 34 TT 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil hurda yığınına döndü. Kazanın sesini duyan sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı. Minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam'ın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

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