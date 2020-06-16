Florin Andone: "Sezon benim için bitti"

Galatasaray’ın Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Rumen futbolcusu Florin Andone, sezonun kendisi için bittiğini açıkladı. Andone, yaşadığı iki sakatlıkla zor bir sezon geçirdiğini ve sarı-kırmızılılara pozitif katkı veremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Andone, "Nereden ve nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama neler hissettiğimi ifade etmek ve paylaşmak istiyorum. Benimle ilgilenen ve bana destek mesajları yollayan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu. Sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Sakatlıklar bana sahip olduğum futbolu göstermeme izin vermedi. Galatasaray’a pozitif katkı veremediğim için üzgünüm. Bu büyük kulübün formasını giydiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Sonsuz desteğiniz için teşekkürler. Özellikle de dünyanın tartışmasız en iyilerinden olan Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Rumen futbolcunun sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmişti.

Sezon başında İngiltere’nin Brighton ekibinden 1 yıllık kiralık olarak takımına gelen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da 9 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı 12 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.