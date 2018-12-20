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Florida’da Türk Prof. kızını ve kendini öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde dehşet veren bir olay meydan geldi. Geçtiğimiz ocak ayında eşinden boşanan Türk profesör, önce üç yaşındaki kızını daha sonra da kendini öldürdü.

20 Aralık 2018 Perşembe 08:46
Florida’da Türk Prof. kızını ve kendini öldürdü

Güney Florida Üniversitesi’nde bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik dersleri verdiği öğrenilen Ayhan Ayteş (48), kızı Ela Deniz’i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman’dan (38) aldı. Ancak Ayteş, kızını zamanında annesine teslim etmedi. Anne Friedman, bunun üzerine, güvenlik güçlerine haber verdi. Acı gerçek polisin Ayteş’in evine gitmesiyle ortaya çıktı. Baba Ayteş, üç yaşındaki kızı Ela’yı öldürmüş, ardından kendi hayatına son vermişti.

Ayteş’in Güney Florida Üniversitesi’nde geçen mayıs ayına kadar bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik üzerine yüksek lisans dersi verdiği belirtilirken, eski eşiyle üniversiteden tanıştıkları kaydedildi. Fiedman ailesi ise, “Ailemiz sevgili Ela’mızı kaybetti. Bu noktada birlikte yas tutmamız için zamana ihtiyacımız var ve gizlilik istiyoruz” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 08:46
  1. gazeteintihar
  2. Ayhan Ayteş

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