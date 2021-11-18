FLO’nun yapay zeka projesi FLO WISE ayakkabı sektörünün önemli sorunlarına ilaç olacak

FLO;yapay zeka, IoT, RPA gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışarak ürün yönetiminden lojistiğe, müşteri deneyiminden tedarikçiyönetimine ve İK sistemlerine kadar her alanda hayata geçirmeye başladığı dijital dönüşümün projeleri ile perakende sektörüne öncülük etmeyi hedefliyor.

Türkiye’de bir ilk: Yapay zeka ile ürün hasarları anlık tespit edilecek

Sektöründe Türkiye’de bir ilke daha imza atarak iki ayaklı bir yapay zeka projesi FLO WISE’ı hayata geçiriyor. Projenin ilk ayağında yapay zeka destekli iade çalışmaları ele alınıyor. FLO müşterilerinin mağazalara getirdiği hasarlı ürünleri için anlık olarak çalışacak ve ürünle ilgili geçmiş iade bilgileri, ürünün temel özellikleri ve hasar tipi arasındaki ilişkiyi, mevsim koşullarına dayanan analizi, ürünü üreten tedarikçinin kalite geçmişini, benzer ürünlerdeki iade istatistikleri ve hatta geçmiş müşteri davranış analizi gibi birçok parametreyi dikkate alarak bir yapay zeka asistanı kullanılacak. Ürünün materyalinden, üreticisine ve müşterisine birçok veriyi analiz edecek. Bir ürünü uzun zaman kayıplarına neden olacak fiziki inceleme sürecine sokmadanürün hasarları büyük oranda anlık olarak tespit edilebilecek olması müşteri memnuniyeti büyük oranda artacak. Ayrıca yapay zeka sayesinde lojistik ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edilecek.

Yapay Zeka Tek kalmış binlerce sağ ve sol ayakkabı eşlerini bulacak

FLO WISE, projesinin ikinci ayağında ise ayakkabı sektörünün kanayan yarası olan, bütünlüğü (sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm bulunması hedefleniyor. Ayakkabı mağazalarında genellikle ayakkabıların bir teki sürekli denendiği için deforme oluyor, diğer teki ise sağlam bir şekilde kutuda kalıyor. Yapay zeka tabanlı akıllı tekleme teknolojisi sayesinde doğru eşleşmeyi sağlayacak olan FLO, mağazaların ellerinde kalan binlerce tekleme ürün için; ürün özellikleri, mağaza stokları, ürünlerin lokasyon bazlı satış potansiyeli, mevsim koşulları, lojistik maliyetleri, müşteri trendleri gibi değişkenleri hesaba katılarak eşleştirilecek ve ekonomiye geri kazandırılacak. Böylece tek kalmış binlerce sağ ve sol ayakkabı, doğru mağazalarda eşleştirilerek satışa kazandırılacak. Tamamen bulut ortamında çalışacak olan bu sistem ile satış performansında artış, lojistik ve imha maliyetlerinde ise önemli ölçüde azalma beklenmekle birlikte, kaynak kullanımının verimliliği ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunulacak.

150 milyon TL’lik teknoloji yatırımı hedefleniyor

FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, “Her geçen gün servis verdiğimiz müşterilerimizin ve bayilerimizin ürüne ulaşma hızı ve kolaylığı konusundaki beklentilerinin arttığını biliyoruz. FLO olarak çok kanallı ve çok markalı yapımızla müşterilerimizin bu beklentilerini önceleyen bir bakış açısıyla ve ihtiyaç duyulacak teknolojik dönüşüm adımlarını planlayarak tek tek hayata geçiriyoruz. Müşterilerimize yalnızcaalışveriş sırasında değil, öncesindeki tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin yanı sıra alışveriş sonrasındaki iade/değişim sürecinin tümünde yanlarında olduğumuzu hissettirecek omnichannel hizmet anlayışımızı odağındaperakende sektörüne öncülük edecek, fark yaratacak, dışa bağımlılığı azaltacak dijital dönüşüme yönelik projeler yürütüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle birçok ödüle layık görüldük. Yapay zeka tabanlı FLO WISE projemiz de gerçekten sektörde büyük kolaylık sağlayacak iddialı projelerimizden biri oldu. Müşteri beklentisini önceleyen bir bakış açısıyla ve ihtiyaç duyulacak teknolojik dönüşümleri FLO’da gerçekleştirmeye ve sektörümüze de bu anlamda yön vermek adına, 2020 ve 2021 yılında yaklaşık 105 milyon TL’lik teknoloji yatırımı yaptık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de 150 milyon TL’nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.