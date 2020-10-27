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Ekonomi FLO’dan Adıyamanlı çocuklara kışlık ayakkabı ve mont hediyesi
Ekonomi

FLO’dan Adıyamanlı çocuklara kışlık ayakkabı ve mont hediyesi

FLO Mağazacılık Yöneticisi Tahir Bayraksoy: - "FLO olarak, kurum değerlerimizin başında ‘her şey insan için’ geliyor ve bu değerimizden hareketle içinden çıktığımız bu toplumun çocuklarının her zaman yanındayız. Gönülden gelen bu hediyelerimiz devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:50:22 -
FLO’dan Adıyamanlı çocuklara kışlık ayakkabı ve mont hediyesi

İSTANBUL (AA) - Adıyaman’a giden FLO ekibi, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara 700’den fazla bot ve FLO çalışanlarının desteğiyle satın alınan montları hediye etti.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, firma global ölçekte yakaladığı ticari başarılarının yanı sıra başlattığı yardım çalışmalarına ve sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Bu kapsamda, FLO’nun eğitime destek için gerçekleştirdiği yardım turunun yeni durağı Adıyaman oldu. Şirketlerin vatandaşlar için değer yaratması ve topluma katkıda bulunması gerektiğine inanan firma, Türkiye’yi il il gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı ve mont bağışı yapıyor. Son olarak FLO, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara 700’den fazla bot ve FLO çalışanlarının desteğiyle satın alınan montları hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık Yöneticisi Tahir Bayraksoy, markaların toplum için gerçekleştirdiği dayanışma çalışmalarının önemine işaret ederek, "FLO olarak, kurum değerlerimizin başında ‘her şey insan için’ geliyor ve bu değerimizden hareketle içinden çıktığımız bu toplumun çocuklarının her zaman yanındayız. Gönülden gelen bu hediyelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

FLO’nun kurum kültüründe dayanışmanın, yardımlaşmanın, sadece iyi günde değil, her zaman toplumun yanında olmanın var olduğuna dikkat çeken Bayraksoy, uzun yıllardır Türkiye’yi dolaşarak çocuklara destek olduklarını hatırlattı.


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