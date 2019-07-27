0553 313 94 23

FLO’dan 140 milyon liralık yatırım

Ayakkabı sektörünün köklü markası FLO, 2019 yılı ilk 6 ayında toplam yüzde 30 büyüme elde etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:53
FLO’dan 140 milyon liralık yatırım

2019’un ilk altı ayının iş sonuçlarının açıklayan FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç; teknoloji-IT, yeni mağazalar ve üretim alanında yaptıkları yatırımlarla önemli büyüme oranlarına ulaştıklarını ifade etti.

Yılsonunda toplam 140 milyon liralık yeni yatırım yapmış olacaklarını açıklayan Övünç; yılsonunda toplam 4,6 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılsonuna kadar toplamda 600 mağaza ve bin 20 kişilik yeni istihdam ile toplamda 10 bin 520 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Övünç, 2019 yılı sonunda 9 yeni ülkeye girmiş olacaklarını söyledi.

Övünç, FLO olarak marka portföyünü genişletmeye devam ettiklerini ve Nine West markasının lisans haklarını aldıklarını da açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:53
  1. FLO Mağazacılık
  2. FLO
  3. Burak Övünç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S200, İstanbul Havalimanı’nda 16 firmanın çözüm ortağı oldu
    1. S200, İstanbul Havalimanı’nda 16..
    2. Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli..
    3. Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor
    4. Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
    5. FLO’dan 140 milyon liralık yatırım
    6. Ekmeğini taştan çıkaran anne
    7. Freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 2..
    8. Kendisinden bir haftadır haber..
    9. Hindistan'da sel felaketi! 700 kişi..
    10. Kuyulu Mescid’in tuvalet ve şadırvan..
    11. Orka’nın patronundan sponsorluk..
    12. İşadamı Emin Üstün'ün annesi Mesrure..
    13. Köy muhtarı çalışmalarını anlattı
    14. Van Valiliğinden 15 günlük yasaklama
    15. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    16. Çekmeköy’deki doğa ve yaşam kompleksi,..
    17. Geleceğin drone pilotları..
    18. Otomobil pikap ile çarpıştı: 3 yaralı
    19. Pençe Harekatı'nın başladığı 27..
    20. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz