FLO’dan 140 milyon liralık yatırım

2019’un ilk altı ayının iş sonuçlarının açıklayan FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç; teknoloji-IT, yeni mağazalar ve üretim alanında yaptıkları yatırımlarla önemli büyüme oranlarına ulaştıklarını ifade etti.

Yılsonunda toplam 140 milyon liralık yeni yatırım yapmış olacaklarını açıklayan Övünç; yılsonunda toplam 4,6 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılsonuna kadar toplamda 600 mağaza ve bin 20 kişilik yeni istihdam ile toplamda 10 bin 520 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Övünç, 2019 yılı sonunda 9 yeni ülkeye girmiş olacaklarını söyledi.

Övünç, FLO olarak marka portföyünü genişletmeye devam ettiklerini ve Nine West markasının lisans haklarını aldıklarını da açıkladı.