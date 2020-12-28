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Aktüel FLO yeni bot koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu
Aktüel

FLO yeni bot koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:27:11 -
FLO yeni bot koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu

İSTANBUL (AA) - FLO, küçükten büyüğe her tarzın günlük rutinine eşlik edecek ve gündüzden geceye kış gardırobuna kolayca uyum sağlayacak yeni bot koleksiyonunu müşterilerine sundu.

FLO açıklamasına göre, kaliteli ve uygun ayakkabı arayışında olanların bir numaralı tercihi FLO, havaların soğumasıyla kış sezonun trend ürünlerini raflara çıkardı. Kalın tabanlı botlar, bu sezon da mevsimin gözdesi olurken, botlar, FLO yorumuyla her yaşa ve her tarza hitap ediyor.

Zorlu hava şartlarına uygun olarak tasarlanan FLO’nun kalın tabanlı botları, konforu ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Kadınların, jeanlerle, pantolonlarla, kısa veya uzun eteklerle giyebileceği hafif topuklu modeller sezonun şimdiden favorisi. Yüksek tabanlı ve pul desenlerin yer aldığı ugg tarzı seçenekler günlük kullanım için idealken, su geçirmeyen özelliklere sahip kar botları da yağışlı havalar için tercihler arasında yer alıyor.

FLO erkek koleksiyonda ise geleneksel klasik çizgi arayışında olanları memnun edecek nitelikte kahve ve siyah tonlarındaki kısa modeller yer alıyor. Koleksiyondaki ürünler hem özel davetlerde tercih edebilecek hem de gündelik kullanım için uygun tarzlarıyla öne çıkıyor.

FLO, miniklerin ayaklarını sıcacık tutan çocuk bot koleksiyonlarıyla da adından söz ettirecek. Rahatlığı merkezine alan çocuk koleksiyonu outdoor tarzıyla dikkati çekiyor. Koyu tonlar üzerine renkli bağcık kullanılmış botlar miniklerin hareketlerine konfor katıyor.

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