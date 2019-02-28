Flash TV hayranlarına kötü haber! Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayıran Flash TV, yayınlarını durdurma kararı aldı.

Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu Flash TV, yayınlarına bu geceden itibaren 2 ay süre ile ara verme kararı aldı. Kısa süre önce 20 yıllık Bursa'daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV'nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi konuşarak "Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

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