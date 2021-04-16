Flaş sözler! Savcı Sayan böyle çağrı yaptı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iş adamlarını Ağrı'ya yatırım yapmaya çağırdı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çarpıcı bir çağrıda bulundu.
Sayan, sosyal medya hesabından iş adamlarını Ağrı'ya yatırım yapmaya davet etti.
"Vatanseverlik, Kocaeli’nin verimli topraklarına fabrika kurmakla olmaz. Vatanseverlik, Ağrı’daki gençleri terörden kurtarmak için gençlere aş, iş kapısı açmakla olur..." ifadelerini kullanan Sayan, "İş adamlarımızı Ağrı’ya davet ediyorum... Buralarda canları pahasına vatan nöbeti tutan görevliler kadar cesur olun." dedi.
İşte o tweet: