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Gündem Flaş sözler! Savcı Sayan böyle çağrı yaptı
Gündem

Flaş sözler! Savcı Sayan böyle çağrı yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iş adamlarını Ağrı'ya yatırım yapmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 22:18:00 -
Flaş sözler! Savcı Sayan böyle çağrı yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çarpıcı bir çağrıda bulundu.

Sayan, sosyal medya hesabından iş adamlarını Ağrı'ya yatırım yapmaya davet etti.

"Vatanseverlik, Kocaeli’nin verimli topraklarına fabrika kurmakla olmaz. Vatanseverlik, Ağrı’daki gençleri terörden kurtarmak için gençlere aş, iş kapısı açmakla olur..." ifadelerini kullanan Sayan, "İş adamlarımızı Ağrı’ya davet ediyorum... Buralarda canları pahasına vatan nöbeti tutan görevliler kadar cesur olun." dedi.

İşte o tweet:

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Yorumlar

fevzi

evet
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678

doğru söylüyor bu şehire yatırım yapsalar bütün asya ülkelerine daha yakın olacaklar 
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