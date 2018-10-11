0553 313 94 23

Flaş! Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırması üzerine Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in şikayeti üzerine Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:28
Flaş! Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı

Süper Lig ekiplerinen Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay’la kavgası sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay’ın eşine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Sözcü'nün haberine göre; Berkay ve eşin Özlem Ada Şahin'in şikayeti üzerine savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Arda Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:28
  1. Arda Turan
  2. Şarkıcı Berkay
  3. kavga
  4. savcılık soruşturması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek merkezinde yakalandı
    1. FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek..
    2. Rusya şokta! Canlı yayında kaza yaptı
    3. 'Muskacı' cinayeti sanığını Adli..
    4. Amasya'da görenleri şaşkına çeviren..
    5. 3 gün aç kalınca polisi arayıp..
    6. Nafaka zulmünü bitirecek ilk adım atıldı
    7. Formayı kaptırmıştı... Volkan..
    8. O ülkede ayda ortalama 180 kişi mayın..
    9. CHP Yalova İl Başkanı istifa etti
    10. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    11. ABD'li senatör: Cemal Kaşıkçı sağ geri..
    12. "Sen o tepsiye pisledin Arda"
    13. Tensip zaptı ne demek? Hukuk dilinde..
    14. Doğalgaz İzmir Adliyesi'ndekileri..
    15. İzmir Adliyesi'nde zehirlenme!
    16. Gazi’nin vasiyeti hazineye devredilsin
    17. 15 Temmuz'un yeni görüntüsü ortaya..
    18. Arda Turan gözaltına mı alınacak?
    19. Belediyeler en az ilkokul mezunu..
    20. Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!