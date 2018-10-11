Flaş! Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırması üzerine Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in şikayeti üzerine Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı.11 Ekim 2018 Perşembe 11:28
Süper Lig ekiplerinen Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay’la kavgası sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay’ın eşine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Sözcü'nün haberine göre; Berkay ve eşin Özlem Ada Şahin'in şikayeti üzerine savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı.
Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Arda Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.
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