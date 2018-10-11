Flaş! Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı

Süper Lig ekiplerinen Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay’la kavgası sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay’ın eşine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Sözcü'nün haberine göre; Berkay ve eşin Özlem Ada Şahin'in şikayeti üzerine savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Arda Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.