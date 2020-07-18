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Spor

Flaş Radame Falcao iddiası! ABD veya Arjantin...

İspanyol basını Radame Falcao'nun bazı MLS kulüpleri ile altyapısında forma giydiği River Plate ile transfer görüşmesi yapacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:38:00 -
Flaş Radame Falcao iddiası! ABD veya Arjantin...

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdan önümüzdeki sezon ayrılacağına dair haberler yazılmaya devam ediyor.

İspanyol basını, Falcao'nun sezon sonunda bazı MLS kulüpleri ile altyapısından yetiştiği River Plate ile görüşmeler gerçekleştireceği ileri sürüldü. Sezonun önemli kısmını sakatlıklarla boğuşarak geçirdiğini yazan İspanyollar, Falcao'nun adının farklı takımlarla anılmaya bir süredir devam ettiğini de yazmaya başladı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medya üzerinde bir taraftarın, "Evinize dönün" mesajı üzerine "Bizim evimiz Galatasaray" paylaşımı yapmış ve önümüzdeki sezonu da Türkiye'de geçireceklerinin sinyalini vermişti.

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