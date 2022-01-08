Flaş Omicron iddiası: Şubatın ilk haftalarında...

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor. Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre uzmanlar, İstanbul'un havayolu ulaşımıyla Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmasının bunun temel nedenlerden biri olduğunu belirtiyor. Yoğunluk nedeniyle İstanbul'daki birçok hastanenin önünde aşı ve PCR test kuyrukları oluşmuş durumda.

Daha önceki dalgalardan olduğundan daha az sayıda insan hastanede yatıyor, yoğun bakımlar daha az dolu, ama vaka sayısında artış var. Hem resmi yetkililer hem de meslek örgütü temsilcileri, vaka sayısının İstanbul'da önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka artışları hakkında şunları söyledi:

"Vaka tırmanışı devam edecektir. Ancak bu vakaların tamamı Omicron varyantı değil. Delta ve Delta Plus varyantıyla birlikte Omicron el ele gidiyor. Omicron varyantı olgularında karşı karşıya kaldığımız hastaneye yatış oranı daha düşükken, Delta ve Delta Plus varyantlarında hâlâ yüksek. O yüzden Omicron varyantının tırmanacağı pik seviyeyi şubat ayının ilk iki haftasına kadarki zaman dilimi içerisinde bekleyebiliriz"

"Bu vaka sayıları tedbirlerle ilişkili değil" diyen Şener, "Omicron'un diğer illere yayılmasıyla vaka sayıları daha da yükselecek. Daha çok aşı ve aşılama perspektifiyle alakalı. Virüs gerçek anlamda çok değişti ve aşıdan kaçabilen bir varyant formuna döndü. O yüzden hatırlatma dozlarını çok önemsiyoruz, antikor sayısı ne kadar yüksekse o kadar iyi korunacaksınız" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" demişti.