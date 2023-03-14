Flaş Muharrem İnce iddiası! Kulağı delik o isim böyle duyurdu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye CHP tarafından bir teklif gitmediğini yazdı.

CHP'ye yakın medyanın, İnce'nin üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne süren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Altan Öymen’in Muharrem İnce ile görüştüğü, İnce’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nı talep ettiğini yazdılar. Değerli bir devlet adamı olan Hikmet Çetin’le konuştum. 'Muharrem İnce ile ne görüşmemiz için bir talep var ne de yaptığımız bir görüşme' dedi. Muharrem İnce’nin Milli Eğitim Bakanlığı talep ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Görüşme yapılmadan önce Muharrem İnce’yi itibarsızlaştırma kampanyasını başlattılar. Cumhurbaşkanı adayı yaptıkları Muharrem İnce’yi seçimlerden hemen sonra Külliye’ye giden CHP’li diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı.

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Gelinen noktada Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verirse demokrasi kahramanı olacak. Eğer cumhurbaşkanı adayı olursa hain ilan edilecek. Ömrü CHP zihniyeti ile mücadele ederek geçenlere CHP listelerinden yer açılırken, onlara bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık artı milletvekilliği sunulurken, CHP’nin evladı olan Muharrem İnce’ye henüz bir teklif götürülmedi."