Flaş kararı duyurdular! Dev şirket, çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkaracak

ABD'nin dev havacılık ve uzay şirketi Virgin Orbit operasyonların durdurulucağını ve çalışanların yüzde 90'ının işten çıkarılacağını açıkladı.

Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, şirket için kurtarıcı bir finansman sağlayamadıkları için faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Şirket çalışanlarının neredeyse tamamını işten çıkaracak.

CNBC'den Michael Sheetz'in haberine göre , Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, haberi 30 Mart Perşembe günü öğleden sonra şirketin genel kurulunda duyurdu.

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Toplantının ses kayıtlarını edinen Sheetz'e göre Hart Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Maalesef bu şirket için net bir yol sağlayacak finansmanı sağlayamadık. Acil, dramatik ve son derece sancılı değişiklikleri uygulamaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

Virgin Orbit haftalardır zorlu bir mali durumla mücadele etmeye çalışıyor.

Milyarder Richard Branson'ın Virgin Group'unun bir parçası olan şirket, ilerlemek için yeterli finansmanı sağlamaya çalışırken 15 Mart'ta faaliyetlerini durdurdu ve çalışanlarının çoğunu ücretsiz izne çıkardı.

Yaklaşık bir hafta önce şirket, Teksas merkezli girişimci Matthew Brown'dan 200 milyon dolarlık bir yatırım yakalamaya yakın görünüyordu. Ama görünüşe göre bu anlaşma suya düştü.

Virgin Orbit finansal zorluklarına ek olarak , 9 Ocak'ta İngiltere'deki Cornwall Uzay Limanı'ndan fırlatılan dokuz uyduyu da kaybetti.

Kaynak: TRT Haber