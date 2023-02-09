Flaş karar.. Volkan Demirel yine boş durmadı! Depremzedelere konaklama yardımı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da büyük yıkımlara neden olan depremin ilk dakikalarından itibaren yardım çağrılarında bulunan ve arama kurtarma ekiplerine katılan teknik direktör Volkan Demirel yine boş durmadı. Tüm Türkiye'den sürekli yardım isteyen ve Hatay'ın adeta sesi olan Demirel, depremzedelerin konaklayabileceği bir yer ayarladı.

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye; depremde hayatını kaybedenlere ağlarken, enkaz altına kalan vatandaşlarımız için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Dördüncü günde halen enkaz altından sağ olarak çıkarılan insanların olduğu illerimizde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremlerde en çok etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu. Yüzlerce binanın yıkıldığı Hatay'da birçok sporcu da enkaz altında kaldı. Bazı sporcular, kendi çabalarıyla ya da ekiplerin yardımıyla enkaz altından çıkarılmıştı. Ancak Christian Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un halen göçük altında olduğu bilgisi alındı.

Yaşanan büyük felaket sonrasında adeta Hatay'ın sesi olan ve yaptığı yardım çağrılarıyla milyonlarca kişiyi kendisiyle birlikte gözyaşlarına boğan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yine boş durmadı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren ve depremzedeler için canla başla çalışan genç teknik adam, bu kez de afetzedelerin barınma ihtiyacını karşıladı.

Demirel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Hataylılar, Bodrum İçmeler'deki otelimizde 100 depremzede vatandaşlarımızın genel ihtiyaçları karşılanacak şekilde konaklaması için hazır olduğumuzu bildiririz. Gelecek kişilerin T.C. kimlik bildirimleri ile birlikte Saci Bey ile birlikte (05304092692) irtibata geçmesini rica ederiz." ifadelerine yer verdi.

Volkan Demirel'in yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde yayıldı.