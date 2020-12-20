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Teknoloji Flaş karar! Sosyal medya şirketlerine ağır cezalar geliyor
Teknoloji

Flaş karar! Sosyal medya şirketlerine ağır cezalar geliyor

Zararlı içerikleri kaldırmamaları halinde sosyal medya şirketlerine 18 milyon sterlin ya da küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebilecek ve bu platformlara erişim engellenebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:44:00 -
Flaş karar! Sosyal medya şirketlerine ağır cezalar geliyor

İngiliz hükümeti, uzun süredir beklenen hazırlık aşamasındaki Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.

Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrim içi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.

Daha fazla dikkat edecekler

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları, çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak.

Şirketler ayrıca aşı karşıtı söylem gibi içeriği yasal olsa da yetişkinlere ciddi fiziksel veya psikolojik zarar verebilecek paylaşımlarla nasıl mücadele edeceklerini ortaya koyan hüküm ve koşulları oluşturarak açıklayacak.

18 milyon sterlin ceza

Gerekli adımları atmayan şirketlere, hangisi daha yüksekse ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek.

İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi de engelleyebilecek.

İlgili platformların yöneticilere yönelik olası cezalar ise ikinci bir düzenlemeyle hayata geçirilecek.

"Hesap verilebilirlik çağı"

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, yaptığı açıklamada yasanın "yeni bir hesap verebilirlik çağı" meydana getireceğini ancak ifade özgürlüğünü korumanın da önemli olduğunu söyledi.

 

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