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Gündem

Flaş karar sonrası açıklama: 28 Nisan Salı gününe erteledi

Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme süresini 28 Nisan Salı gününe erteledi.

2020-04-21 20:07:00 -
Flaş karar sonrası açıklama: 28 Nisan Salı gününe erteledi

Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

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Yorumlar

MEHMET AKSÜT

Akit tv kanalınızı uydudan yukleyemiyorum yardimci olursaniz cok sevinirim birde daha önceleri uydudan arama yaptığım da baska isimlerle çıkıyordu simdi oylede cikmiyor
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