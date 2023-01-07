Flaş karar! Harekete geçiyorlar: 80 doların altında bulunan Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler

RBC Capital Markets'in küresel emtia stratejisi başkanı Helima Croft, Australian Financial Review'a verdiği yaptığı açıklamada, petroldeki satışların devam etmesi ve fiyatların düşmeye devam etmesi durumunda OPEC'in harekete geçebileceğini söyledi. Croft, "OPEC mevcut üretim politikasını sürdürmekten memnun görünüyor ve Rusya ile Batı arasındaki çatışmanın dışında kalmaya çalışıyor" dedi. Bununla birlikte, OPEC'in üretim kesintisini ayarlaması için net bir alan gördüklerine dikkat çekti. Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG Fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep Akaryakıt Benzin Motorin, LPG OTOGAZ fiyatları kaç TL? İşte 7 Ocak 2023 Cumartesi Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları...

2 YILIN EN BÜYÜK ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI

OPEC+ Bakanlar Komitesi Ekim 2022’de aldığı karar ile zayıflayan küresel ekonominin neden olduğu petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla grubun günlük üretim limitlerinde 2 milyon varillik bir kesinti yapacağını açıklamıştı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olmuştu. Karar bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.

“PETROLÜN 75 DOLARDA KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK”

Helima Croft Suudilerin politikada hızlı değişikliklere karşı olmadıklarını defalarca kanıtladıklarını belirterek, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın ‘piyasa istikrarını sağlamak ve ulusal çıkarları korumak için hızlı rota düzeltmeleri yapma istekliliğine’ dikkat çekti. Özümüzdeki şubat, mart, nisan aylarda yeni gelişmeler bekleniyor. Ayrıca OPEC'in fiyatlara ilişkin eylem beklentilerinde, bu hafta başlarında Suudilerin petrolün bölgelerde varil başına 75 dolarda kalmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

PETROL İÇİN 150 DOLAR TAHMİNİ

gundemkibris'ın aktardığı haberde: RBC brent ve ham petrol fiyatları için yaptığı tahminde, 92-96 dolar öngörüsünde bulundu. Pioneer Natural Resources'tan Scott Sheffield ise yıla zayıf başlayan petrol fiyatlarının bu yıl varil başına en az 80 dolar olacağını ve bunun 150 dolara çıkma potansiyeli olduğunu tahmin etti. Şu anda her ikisi de varil başına 80 doların altında işlem görüyor. Altın fiyatlarının yükselmesi, petrolün de değerinin artmasını sağlıyor. Böyle bir durumda dünyada dolar varlıklarının dalgalanması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve altın fiyatlarının baskılanması beklenebilir. Yatırımcıları uyararak gram altının 1450 TL düzeyinde olacağını iddia etti. Gram altının bugünkü alış fiyatı 1,109,2790 TL, satış fiyatı 1,109,4660 TL'dir.

İŞTE PETROL FİYATLARI İÇİN KURUMLARIN TAHMİNLERİ…

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2023 petrol tahminini varil başına 100 dolar olarak duyurdu.

ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2023'te ortalama 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.

Fitch Solutions, bu yıl 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 OCAK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,52 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,51 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL



ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,73 TL

Motorin fiyatı: 22,22 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,69 TL

Motorin fiyatı: 22,35 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.