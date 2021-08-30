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Dünya Flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor
Dünya

Flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor

Avrupa'nın köklü şirketlerinden İtalyan havayolu Alitalia, uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:35:00 -
Flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor

İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila, artık bilet düzenlemeyeceğini duyurdu. 15 Ekim'den sonraki uçuşlara bilet satmayı duran Alitaila'nın yerini farklı bir logoya sahip daha küçük bir şirket olan ITA alacak.

CNN'in haberine göre 75 yıl önce kurulan Alitalia, bir zamanlar İtalyanlar tarafından "kanatlı ok" olarak biliniyordu. Uçaklarında İtalyan bayrağı gibi renklendirilmiş büyük 'A' harfli popüler logosu vardı. Bu logo İtalya'nın denizaşırı ülkelerdeki en tanınmış sembollerinden biriydi.

Alitalia, İtalyan tarzı ve yemekleriyle gurur duyuyordu. 1950'lerde uçuş görevlileri, moda evi Sorelle Fontana tarafından tasarlanan zarif üniformalar giyiyordu. 

İflas kaçınılmaz oldu

Alitalia uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. Son 30 yılda İtalya hükümeti, havayolunu yok olmaktan kurtarmak ve çalışanlarını işte tutmak için milyarlarca avro yardımda bulundu.

Şirket Mayıs 2017'de iflas ilan etti. Buna ek olarak, pandeninin ardından şirket iyice zora düştü. 2020'de uzun süre uçuşların olmaması, corona virüsü yasakları gevşedikten sonra ise yolcu sayılarının eski seviyelere dönememesi, iflasın içerisinde olan şirkete tam anlamıyla son noktayı koydu.

Çalışanlara ne olacak belli değil

2019'da 21,3 milyon yolcu taşıyan Alitalia, yaklaşık 10 bin çalışana istihdam sağlıyor. Bu çalışanlara ne olacağı belli değil. 2008'e kadar tamamen devlete ait olan şirket, 2013'ten beri dolaylı olarak devlete ait bir şirket aracılığıyla kontrol ediliyordu.

 

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