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Siyaset Flaş karar! Başkan Erdoğan vazgeçti
Siyaset

Flaş karar! Başkan Erdoğan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, ""Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir" duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 11:02:00 -
Flaş karar! Başkan Erdoğan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde, kendisine yönelik hakaretler sebebiyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.

Avukat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir" ifadelerine yer verdi.

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