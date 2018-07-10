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Flaş! Kamuya sınavsız işçi alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), belediyelere ve belediyelerin bünyesinde bağlı bulunan şirketlere 1046 kamu işçisi alacağını açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 13:51
Flaş! Kamuya sınavsız işçi alınacak!

Alınacak işçilerin en az ilkokul mezunu olması istenirken, KPSS şartı aranmıyor. Daimi ya da süreli olarak çalışacak işçiler, temizlik, arkeolojik kazı, kepçe operatörü, şoför gibi iş kollarında çalışacak.

FARKLI ALANLARDA

İş alımlarının bazılarında yüzde 40 engelli raporu aranırken, bazıları arasında da üniversite mezunu olma koşulu aranıyor. Yazılım geliştirmeden, sekretere, arkeologtan mimara farklı alanlarda uzman veya tecrübeli işçiler aranıyor. Başvurular İşkur’un internet sitesinden yapılabildiği gibi kurumlara şahsen de yapılabiliyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:51
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