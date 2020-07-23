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Dünya

Flaş iddia: Yunanistan savaş gemilerini bölgeye gönderiyor!

Fransız haber ajansı AFP, Yunanistan donanmasından bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ordunun Güney ve Güney Doğu Ege bölgelerine savaş gemilerini gönderdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 00:11:00 -
Flaş iddia: Yunanistan savaş gemilerini bölgeye gönderiyor!

Fransız haber ajansı AFP, Yunanistan donanmasından bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ordunun Güney ve Güney Doğu Ege bölgelerine savaş gemilerini gönderdiğini yazdı.

AFP’ye konuşan Yunan donanmasından bir yetkili “Donanmayı dünden beri bölgeye sevk ediyoruz” açıklamasında bulundu, fakat daha fazla detay vermeyi reddetti. Gemilerin “hazırlık seviyesinin yüksek” olduğu iddia edildi.

Türkiye Navtex yayınlamıştı

Türkiye 21 Temmuz’dan itibaren Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine dair bir Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınlamıştı. Yunanistan ise bu araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını savunuyordu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugünkü açıklamasında Yunanistan’ın suçlamalarını reddetmişti.

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