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Dünya Flaş iddia: Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak !
Dünya

Flaş iddia: Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak !

Çin'in, Kabil'deki hükümetin devrilmesi sonrası Taliban'ı Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 11:23:00 -
Flaş iddia: Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak !

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi.

Dün de Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini ele geçirdi.

Eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Abdullah Abdullah ve Gulbeddin Hikmetyar'la birlikte, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılışının ardından kaosu önlemek ve barışçıl geçiş için 3 kişilik komite kurulduğunu duyurdu.

Amerikan basınında ise sürpriz iddia gündeme getirildi.

"Çin Taliban'ı tanıyacak"

USNews'ten Paul D. Shinkman'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre Çin; Taliban'ı Afganistan'ın meşru yönetimi olarak tanımaya hazırlanıyor.

Böyle bir durumda Taliban'ı meşru yönetim olarak tanıyan ilk ülke Çin olmuş olacak.

Habere göre; Çin Dışişleri bu iddiaya resmi bir cevap vermedi.

Çin'in Taliban'ı tanıması halinde bazı ülkelerin de (Pakistan, Rusya, Hindistan) benzer bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin devlet medyası Global Times da Pekin yönetiminin, Afganistan'daki savaş sonrası yeniden yapılanmaya katılabileceğini duyurdu.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdulgani Birader liderliğindeki bir heyet, yaklaşık iki hafta önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından Tiencin kentinde ağırlanmıştı.

Aynı Taliban heyeti geçtiğimiz ay Moskova'da Rus yönetimiyle bir araya gelmişti.

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Yorumlar

BUNDAN 20 GÜN ÖNCE MÜSLÜMAN TALİBAN DİNSİZ BİR ÜLKEDE NE İŞİ VARDI EĞER DOĞRU İSE TÜRKİYENİN İŞİ ÇOK ZORA SOKACAK,,, BUNU HEP SÖYLEDİK BİZİM DÜŞMANIMIZ AMERİKA VE AVRUPA DEĞİL GERÇEK DÜŞMANIMIZ EZELİ VE TARİHİ DÜŞMANIMIZ,,, ÇİNLİLERDİR,,,
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Vedad

Rahmetli Hasan Ağabeyin diliyle; “Ağa” ile “Kâhya”, binmişler “fayton” türü bir arabaya, düşmüşler “kasaba”nın yoluna!.. Giderlerken, “ağa”nın gözüne; çok affedersiniz üzerinden hâlâ buhar yükselen bir “manda pisliği” takılmış... Kâhya , arabayı durdur! Emri verir. “Kâhya” “Şu manda pisliğinden bir parmak yersen, bu at da, bu araba da, köydeki kâşane de, hatta çiftlik de senin olacak!” Bundan sonra "ağa" sen " Kâhya" da ben olacağım sözü verir. Nihayetinde, “kâhya” da bir insan... Bir an, duraksar. Sonra atlar arabadan. “zenginlik, güç ve şöhret hırsı”na kapılıp, bir parmak alır , götürür ağzına!.. “Tamam” demiş ağa; “Mal varlığımın tamamı senin... Şimdi gel, sen benim koltuğuma otur, arabayı ben süreceğim!” Anlayacağınız, “rol”ler değişmiş... Sadece “rol”ler değil, “mal, mülk ve şöhret” de el değiştirmiş!.. Ağa olmuş “kâhya”, kâhya olmuş “ağa!” Kasabaya “yeni sıfatları” ile varmışlar... Alışverişlerini yapıp, dönüşe geçmişler! Kâhya ağanın yerinde, ağa da kâhyanın!.. Ne var ki; “kâhya”nın içi rahat değil!.. Ya köylü sorarsa, ya “bu serveti manda pisliğine borçluyum!” demek zorunda kalırsa!.. Bu düşünceler içinde köye dönerlerken, gelmişler, “manda pisliği”nin olduğu yere... “Çiçeği burnunda ağa” dönmüş “eski ağa”ya: “Heeyy ağa” demiş, “Şundan bir parmak da sen yer misin?” Ardından eklemiş: “Yersen, bana verdiğin her şey, yine senin olsun!” Ağa, arabanın durmasını bile beklemeden, hızla atlar aşağı!.. Gerisi malûm!.. Her şey eskisi gibi!.. Köye yaklaştıklarında, “ağa”, dönmüş “kâhya”sına... “Köyden çıktığımızda ben ağaydım... Kasabaya indiğimizde sen ağaydın... Köye girerken, ben yine ağa, sen yine kâhyasın!... İyi de; biz o b.ku niye yedik?” Elbetteki altında yatan nedenleri çok iyi biliyoruz….
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