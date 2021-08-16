Flaş iddia: Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak !

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi.

Dün de Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini ele geçirdi.

Eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Abdullah Abdullah ve Gulbeddin Hikmetyar'la birlikte, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılışının ardından kaosu önlemek ve barışçıl geçiş için 3 kişilik komite kurulduğunu duyurdu.

Amerikan basınında ise sürpriz iddia gündeme getirildi.

"Çin Taliban'ı tanıyacak"

USNews'ten Paul D. Shinkman'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre Çin; Taliban'ı Afganistan'ın meşru yönetimi olarak tanımaya hazırlanıyor.

Böyle bir durumda Taliban'ı meşru yönetim olarak tanıyan ilk ülke Çin olmuş olacak.

Habere göre; Çin Dışişleri bu iddiaya resmi bir cevap vermedi.

Çin'in Taliban'ı tanıması halinde bazı ülkelerin de (Pakistan, Rusya, Hindistan) benzer bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin devlet medyası Global Times da Pekin yönetiminin, Afganistan'daki savaş sonrası yeniden yapılanmaya katılabileceğini duyurdu.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdulgani Birader liderliğindeki bir heyet, yaklaşık iki hafta önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından Tiencin kentinde ağırlanmıştı.

Aynı Taliban heyeti geçtiğimiz ay Moskova'da Rus yönetimiyle bir araya gelmişti.