Flaş iddia! Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür eden şahıs HDP'li mi? O hesapta dikkat çeken detaylar

yeniakit.com.tr Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık harekete geçti. Provokatif tweetin ardından küfürbazları partisinde el üstünde tutan CHP, milli hesaplara yüklenmeye çalışarak 'duyarlılık' tiyatrosuna girişti.

Yaşananların ardından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

FETÖ'yü deşifre eden Gazeteci Fazıl Duygun, bir görsel paylaşarak, Başak Demirtaş'a küfür eden şahsın HDP'li olduğunu iddia etti.

Duygun'un paylaşımında, Başak Demirtaş'a küfür eden şahsın terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen bir tag'a destek verdiği görüldü.

Duygun, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl Alevi vatandaşların evlerini , Alevileri savunduğunu(!) iddia eden solcu DHKP-C işaretlediyse, bu HDP'li sapık da aynı provokasyonu yapmıştır. HDP'li Vedat tutuklansın"

Hesapta dikkat çeken detay!

Ayrıca provokatif tweeti atan 'Vedat Muti' isimli hesabın 2020'nin Şubat ayında açılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı. Hesabın 'AK Partili' ve 'milli hesap' görüntüsü altında, provokatif amaçla kullanılmak üzere Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık eller tarafından açıldığı ileri sürülüyor.