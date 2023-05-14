Flaş iddia: Meral Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi, bir görevliye tokat attı: Ben size demedim mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sonuçlara göre önde olması muhalefeti tutuşturdu. CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan flaş bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı iddia edildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi.
Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, ortalığın karıştığı belirtildi.
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