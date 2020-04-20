Flaş iddia: Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve Nisan ayında kurulması planlanan S-400 füze savunma sisteminin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.

"Geri adım yok sadece ertelendi"

Reuters'ın 'Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı haberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti. Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.

Haberde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı da belirtildi.

ABD ile Türkiye arasında S-400 krizi çıkmıştı

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi, ABD ile Türkiye ilişkilerinde krize neden olmuştu. Beyaz Saray, S-400'lerin aktive edilmemesini istiyor, Ankara ise sistemin kurulacağını söylüyor.