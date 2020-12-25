Flaş iddia... Kaset şantajı yapılan CHP'li vekil, Bakan Soylu'dan yardım istedi
CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'a kasetle şantaj yapıldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çetenin yakalandığı öne sürüldü.
Halk TV'de ortaya atılan iddiaya göre, CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanıştı. Kadın, Karabat'ı evine davet etti. A.A., A.D.E., C.A. ve E.B.'den oluşan dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat’tan 10 milyon TL istedi.
Bakan Soylu'dan yardım istedi
Kaseti ortaya çıkan Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu’nun talimatıyla, Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.
Çete üyeleri tutuklandı
Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle dün tutuklandı.kladı.