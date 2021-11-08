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Dünya Flaş iddia: İsrail'den Esed rejimine saldırı
Dünya

Flaş iddia: İsrail'den Esed rejimine saldırı

Katil Beşşar Esed rejimi, terörist İsrail'in Suriye'nin orta ve sahil kesimindeki bazı askeri noktalarına hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:46:00 -
Flaş iddia: İsrail'den Esed rejimine saldırı

Katil Beşşar Esed rejimi, terörist İsrail'in Suriye'nin orta ve sahil kesimindeki bazı askeri noktalarına hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 19.16'da Suriye’nin orta ve sahil bölgelerindeki baz askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını öne sürdü.

Humus ve Tartus illerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu savunulan haberde, 2 rejim unsurunun yaralandığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, Beyrut’un kuzeyinden gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Humus ve Tartus’ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı'na ait askeri noktalar bulunuyor.

Bu arada İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in düzenlediği savunulan saldırılar

​​​​​​​Beşşar Esed rejimi, İsrail'in 4 Kasım ve 30 Ekim'de Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.​​​​​​​

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Yorumlar

ARTIK

SAYENİZDE İSRAİL HAYTA YAPAMAYACAĞI EN BÜYÜK ÖDÜLE ULAŞTI YENİLDIKLERİ SURYE ORDUSUNU YERLE YEKSAN EDEREK EN BÜYÜK ÖDÜLÜ VERDİNİZ İSRAİLE KINA YAKIN ŞİMDİ İSRAİLİN ÖNÜNÜ ALABİLRMİSİNİZ ARTIK
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Selman

Yalan!!! Kuliiyen yalan bre! Deccal'i bile aratmayacak nitelikte yapılan bu şeytani aldatmacalar/tuzaklar ile şu söylenen kuyruklu yalanlara bakın hele!!? Euzu billa... Keza küresel küfrün başı olan Yahudi, Müslümanların zalim ve soysuz katili mürted Esed'i neden vursun??? Dünyadaki cümle kâfir ve İslam alemi içindeki münafıklar, sözde Esed rejimine karşıymış gibi gözükmekle birlikte alayı Esed denen bu soysuz köpeğin arkasındadır. Dolayısıyla Afganistan'da, Pakistan'da, Irak'ta, Yemen'de ve Lübnan'da yıllardır, Batıni/Rafizi/Şii mürtedleri ile Yahudi ve Yahudi uşağı Batı (Hasaten de ABD ile İngiltere) arasında, sözde düşman özde ise Müslümanlara karşı dost/müttefik olmalarına dair sergilenen tiyatro misali, bu da çok büyük bir aldatmaca ve tuzaktır! Lakin Tuzak kuranların en hayırlısı ALLAH svt'dır. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil...
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