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Flaş iddia! Gül Davutoğlu'yla görüştü!

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tutumu merakla beklenen Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu ile gizlice görüştükleri dedikodusu akşam saatlerinde kulisleri hareketlendirdi.

24 Nisan 2018 Salı 08:24
Flaş iddia! Gül Davutoğlu'yla görüştü!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gizlice görüştüğü dedikodusu Ankara gündemine bomba gibi düştü.

ERDOĞAN VE AKŞENER ADAYLIKLARINI İLAN ETTİ

Erken seçim kararı sonrası, olası Cumhurbaşkanlığı adayları siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylıklarını ilan etmiş durumda.

KULİSLER BİR ANDA HAREKETLENDİ

 CHP'nin adayı ise henüz ilan edilmedi. Tam bu süreçte gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün izleyeceği tutuma çevrilmişken Ankara kulislerini hareketlendirecek dedikodu akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düştü.

GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Kulislerde yayılan dedikoduya göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde gizlice bir araya gelmiş. Görüşme saat 22.50 sıralarında sona erdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:24
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Konya
  4. Ankara
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Abdullah Gül

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