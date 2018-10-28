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Flaş iddia! Gizli pazarlık yapıyorlar

İran meclisi bünyesindeki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Cevat Kerimi Gadusi, İran ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman'da gizli pazarlıklar yaptığını iddia etti.

28 Ekim 2018 Pazar 16:59
Flaş iddia! Gizli pazarlık yapıyorlar

İran meclisi bünyesindeki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Cevat Kerimi Gadusi, İran Dışişleri Bakanlığı uzmanları ve ABD’li yetkililer arasında Umman’ın başkenti Maskat'ta gizli pazarlıklar yapıldığını söyledi.

"Bilgiler güvenilir"

İran merkezli Moj haber ajansına Cuma günü yaptığı açıklamada Gadusi, İran Dıişişleri Bakan Cevat Zarif’i, Trump hükümeti yetkilileri ile pazarlık etmekle suçladı ve elde ettiği toplantı bilgisinin “son derece güvenilir” olduğunun altını çizdi.

Moj’da çıkan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanlığından yetkililer ile Trump yönetimi üyeleri arasında İran lideri Ali Hamaney'in ABD ile pazarlık noktasındaki itirazlarına rağmen görüşmeler yapıldı.

Gadusi, “Bu görüşmeler, İran liderinin ABD ile masaya oturmanın tehlikeleri hakkında verdiği talimatlardan sonra gerçekleşti” dedi.

"Trump yönetimi ile iletişim yolu açılıyor"

Zarif’in bu hamlesini “Trump yönetimi ile iletişim yolunu açma” girişimi olarak betimleyen Gadusi, Dışişleri Bakanı'nın daha önceden de Ulusal İranlı Amerikalılar Konseyi üzerinden lobi faaliyetleri ile aynı şeyi denediği aktardı.

Gadusi ayrıca, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak Mayıs ayında çekilmesinin ardından Zarif’in masaya oturmak için Trump yönetimi ile kontak kurmaya çalıştığını da ekledi.

Hamaney'in duruşu

İran Devrim Muhafızları bünyesinde faaliyet yürüten Besic Gücü milislerine hitaben yaptığı bir konuşma esnasında Hamaney, Washington ile bütün görüşmeleri reddettiğini, bu konuda kendisi ile farklı görüş beyan eden İranlı yetkililerin de “Devlet adamından çok iş adamı” ve “hain” olduğunu söyledi.

Ancak, bölge uzmanlarına göre, Hamaney kendi koltuğuna ve rejime yönelik bir tehdit ile karşı karşıya kaldığı anda devlete pazarlık masasına oturma emri verecektir.

Zarif’in girişimleri

İran Dışişleri Bakanı Zarif geçmiş dönemde de ülkesinin, yeni bir anlaşmaya varılması hususunda ABD ile masaya oturmaya niyetli olduğunu açıklamıştı.

BBC’ye verdiği bir röportajda Zarif, “Toplantının karşılıklı güven içinde geçmesi şartıyla bütün kapılar açık... İran devletinin pazarlık sürecine başlaması hakkındaki tutumu, sürecin ulaşılmasının ardından uygulanmaya kadar devam etmesidir” demişti.

Çıkmaz sokak

Gadusi yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Zarif’in İran rejimi içinde sözü geçen din adamlarını ve tecrübeli Şii yetkilileri, rejimi tehdit eden ABD yaptırımlarından kurtulmak için görüşmelere devam edilmesi adına ikna etmek için yaptıkları hamle ile birlikte Ruhani hükümetinin “çıkmaz sokağa” girdiğini söyledi.

MepaNews

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:59
  1. İran
  2. ABD
  3. Trump

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