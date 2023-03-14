Flaş iddia Fenerbahçe’yi sarstı! Ali Koç gidiyor

Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in kulübe yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligde şampiyonluğun gelmemesi durumunda genel kurul kararı alacak.

Başkan Ali Koç'un genel kurul kararı almasıyla birlikte kendisinin 2 seçeneği olacağı da ifade ediliyor.

İlk seçeneğe göre Başkan Koç genel kurul kararı aldıktan sonra tekrar aday olmayacak ve başkanlık serüvenine nokta koyacak.

2. seçenek de ise Başkan Koç yeni bir yönetim kurulu listesiyle tekrar aday olacak. Kazanması durumunda ise güven tazeleyip yoluna devam edecek.

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Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar Başkan Ali Koç'un bu kararı vermeden önce kalan zamanı değerlendireceği ve kesin kararını haziran ayının başında vereceği ifade ediliyor.

Ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından daha erken kopması gibi olumsuz bir senaryoda Başkan Koç'un genel kurul kararını daha erken almasının söz konusu olabileceği de iddialar arasında.