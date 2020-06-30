Flaş iddia: Esed yakında iktidarı bırakacak, sığınacağı yer de belirlendi

Suriye'de iç savaş boyunca yüzbinlerce kişinin işkence ve katliamlara ölmesine sebep olan Beşşar Esed'in koltuğunu bırakmaya hazırlandığı ileri sürülüyor.

"Orta Doğu'daki bir ülkeye gidecek"

Dokuz yıldır süren savaşın ardından başlayan ekonomik kriz Suriye'de rejimin geleceğini tartışmalı hale getirirken, Yeni Şafak, Beşşar Esed'in sığınacağı ülkenin Orta Doğu'da olduğu bilgisine ulaştı. Katil Esed'in Suriye rejimi yönetimini bıraktığını önümüzdeki günlerde bir televizyon konuşması ile duyuracağı ifade ediliyor.

Arap dünyasının yakın takip ettiği ve Orta Doğu araştırmaları ile tanınan gazeteci Turan Kışlakçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beşşar Esed'in iktidarı bırakmasının ardından ülkelerin Suriye'ye yapacağı maddi yardımların miktarını da belirlediğini söyledi.

Rejim ekonomik krizi aşamıyor

ABD ve Avrupa merkezli yaptırımların ekonomiye etkisi başta olmak üzere, Suriye'nin yeniden imarı için maddi kaynak bulamaması birçok bölgede huzursuzluğu tetikliyordu.

Esed'in ülkenin en zengin iş adamı olan kuzeni Rami Mahluf'un mal varlığına el koyması ülke içindeki siyasi dengeleri tartışmaya açmıştı.

Rusya Esed'den rahatsız

Öte yandan Rusya merkezli düşünce kuruluşlarında Kremlin'in Beşşar Esed'in politikalarından oldukça rahatsız olduğuna dair yayınlanan analizler uzun süredir dikkati çekiyor.

Bloomberg'e konuşan Eski bir Rus diplomat Alexander Shumilin, "Kremlin'in Suriye'deki baş ağrısından kurtulması lazım. Sorun Esed ve çevresi ile ilişkili" demişti.

"Türkiye, İran ve Rusya anlaşabilir"

Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rusya'nın en etkili düşünce kuruluşlarından Rusya Dış İlişkiler Konseyi (RIAC), mayıs ayında yayınladığı bir analizde Esed'in gitmesi ve geçiş hükümeti kurulması için Moskova, Ankara ve Tahran'ın anlaşabileceğini ileri sürmüştü.