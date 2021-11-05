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Gündem

Flaş iddia! "Erdoğan’a suikast girişimi"

FETÖ'cü alçakların paylaşımları sonrası sosyal medyada yürütülen algı operasyonunu köşesine taşıyan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, "Erdoğan'a suikast" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:21:00 - 2021-11-05 10:27:33
Flaş iddia! "Erdoğan’a suikast girişimi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini karartan solaklar, görülmemiş bir alçaklığa ve ihanete imza attı.

FETÖ'cü alçakların paylaşımları sonra sosyal medyada algı operasyonu başlatan solak troller, Erdoğan’ın öldüğüne dair iddiaları yayarak ihanet dolu ifadeler kullandı.

"Erdoğan’a suikast"

Kalleş algıyı köşesine taşıyan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, "Erdoğan'a suikast" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Sosyal medyada başlatılan kampanyaya bakar mısınız?.. 'Erdoğan öldü’… Bütün bir gece müptezeller bunun üzerinde tepinip durdu!.. Nedir bu nefret anlamış değilim…" diyen Kelkitlioğlu şunları yazdı:

Yetmedi bugüne kadar yaptıklarınız şimdi de ‘öldü’ algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz…

Bu operasyonun arkasında kimlerin olduğu açıkça ortada…

Benim kabullenemediğim ülke içinde buna prim veren muhalefet çevreleri…

Lafı şuraya getireceğim…

'60-70 suikast girişimi'

Bir ara çok konuşulmuştu, bizim bildiğimiz 5-10, bilmediğimiz 60-70 suikast girişimi…

Evet evet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimlerinden bahsediyorum…

Bu son olay da bir nevi suikast girişimidir…

Konunun bir diğer boyutu da şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan da her insan gibi hastalanabilir, bu hastalık ağır veya hafif olabilir…

Bu durum üzerinden siyaset yapmak, bir algı operasyonu oluşturmaya çalışmak haysiyetsizliktir…

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Yorumlar

resat

vesayetçi bası köpeklerinin aşılarını ihmal etti herhalde kudurmaya başladılar..
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