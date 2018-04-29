Flaş iddia! CHP'nin adayı...

24 Haziran seçimlerine günler kala CHP cumhurbaşkanı adayını bulamadı.

Gazeteci Hüseyin Gülerce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. Gülerce, Ankara kulislerinde CHP adayı olarak Ahmet Necdet Sezer isminin geçtiğini yazdı.

ABDULLAH GÜL'E KARŞIYDI

İddiaya göre, Ahmet Necdet Sezer'in Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktı. Ahmet Necdet Sezer'in yakın çevresine şunları söylediği öne sürüldü:

"Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül: Hiç olmayacak bir şey! Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı."

Gülerce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: