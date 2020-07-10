  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Flaş iddia! Ayasofya için hazırlanan 14 bin metrekarelik halının parasını bakın kim verdi

Araştırmacı Yazar Ahmet Anapalı, Ayasofya Camii için hazırlanan 14 bin metrekarelin halının parasını, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:04:00 - 2020-07-10 19:07:34
Flaş iddia! Ayasofya için hazırlanan 14 bin metrekarelik halının parasını bakın kim verdi

Araştırmacı Yazar Ahmet Anapalı, Ayasofya Camii için flaş bir paylaşımda bulundu.

Anapalı, sosyal medya hesabından isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin halılarının ücretini ödediğini yazdı.

8 Haziran'da Ayasofya için halı siparişi verildiği müjdesini duyuran Anapalı, "Bir kesin bilgi daha vereyim mi?" ifadelerini kullanarak şunları yazdı:

"Ayasofya Camii için hazrlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın SELAHADDİN-i EYYUBİSİ olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi."

İşte o tweet:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı