Flaş iddia! Ayasofya için hazırlanan 14 bin metrekarelik halının parasını bakın kim verdi

Araştırmacı Yazar Ahmet Anapalı, Ayasofya Camii için flaş bir paylaşımda bulundu.

Anapalı, sosyal medya hesabından isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin halılarının ücretini ödediğini yazdı.

8 Haziran'da Ayasofya için halı siparişi verildiği müjdesini duyuran Anapalı, "Bir kesin bilgi daha vereyim mi?" ifadelerini kullanarak şunları yazdı:

"Ayasofya Camii için hazrlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın SELAHADDİN-i EYYUBİSİ olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi."

İşte o tweet: