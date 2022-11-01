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Dünya Flaş iddia: ABD ve S. Arabistan alarma geçti
Dünya

Flaş iddia: ABD ve S. Arabistan alarma geçti

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 20:54:00 - 2022-11-01 20:56:06
Flaş iddia: ABD ve S. Arabistan alarma geçti

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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