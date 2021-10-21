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Ekonomi Flaş hamle: Para değer kaybetmesin diye dövizi yasakladılar!
Ekonomi

Flaş hamle: Para değer kaybetmesin diye dövizi yasakladılar!

Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı. Hükümetin, döviz kurları üzerindeki spekülasyonları frenlemek ve yerel para biriminin değer kaybetmesini önlemek için bu kararı aldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 08:35:00 - 2021-10-21 08:36:35
Flaş hamle: Para değer kaybetmesin diye dövizi yasakladılar!

Yemen hükümeti, dövizin kullanımına getirdiği yasağı yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamaya göre, karar hükümetin döviz kurları üzerindeki spekülasyonları frenleme ve yerel para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesini durdurma çabalarının bir parçası olarak alındı.

Ülke içindeki tüm mal alım ve satım, hizmet, sözleşme ve alışveriş anlaşmalarındaki işlemlerde ulusal paranın kullanılması kararının alındığı vurgulanan açıklamada, dövizin yerel olarak kullanımının yasaklandığı ancak uluslararası anlaşmalardan doğan işlem ve yükümlülüklerle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Yemen hükümeti, yerel para birimindeki keskin düşüşe engel olmak amacıyla, 17 Ekim'de ülkede finansal işlemleri durdurma kararı almıştı.

Bir gün önce de Yemen Merkez Bankası, başkent Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. Ülkede bugün itibarıyla ABD doları 1380 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken, ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, son olarak 11 Ekim'de yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde 1250 riyal sınırını aşmış ve Şebve ilindeki döviz büroları kepenk kapatmıştı.

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Yorumlar

CcC

Biz bir Yemen kadar olamayacağızmı. Ülkemizde yapılan Devlet ihaleleri hep dolar üzerinden, geçiş garantili işlerde dolar üzerinden. Bu yanlıştan dönüp Türk lirası ile ihale edilmeli.
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