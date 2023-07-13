Flaş gelişme! Türkiye'nin komşusu Pakistan'dan savaş uçağı alacak

Irak'ın Pakistan'dan JF-17 savaş uçağını satın almayı planladığı iddia edildi.

Pakistan merkezli The News International'ın haberine göre, Bağdat yönetimi Çin ve Pakistan tarafından ortak geliştirilen JF-17 savaş uçaklarını satın almaya hazırlanıyor.

Bağdat yönetiminin savaş uçaklarının satın alımı konusunda Pakistanlı bir şirket ile sözleşme imzaladığı belirtilen haberde, anlaşma kapsamında kaç adet JF-17 Block III'ün Irak'a teslim edileceği bilgisine yer verilmedi.

Haberde, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad'ın "Pakistanlı bir şirketle uçak alımı için sözleşme imzaladık" dediği aktarıldı. Bağdat yönetimi ile Pakistan arasında savaş uçakların satışı konusunda müzakereler iki yıldır sürüyordu.

Bazı Pakistanlı kaynaklar ise, yapılan anlaşma kapsamında Irak'ın Pakistan'dan yedek parçalar, eğitim ve silahlar da dahil olmak üzere yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında 12 adet JF-17 Blok III savaş uçağını satın alacağını yazdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anlaşmanın resmiyete kavuşması için Irak Meclisi'nden onay alması gerekiyor.

Kaynak: Mepa News