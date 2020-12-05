  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!
Gündem

Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!

Flaş gelişme… Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu "Ülke Gündemi" programına konuk olan Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, "Pensilvanya'da ikamet eden teröristbaşı Fetullah Gülen Covid-19'a yakalandı ve şuan yoğun bakımda tedavi edilmeye çalışılıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:08:00 - 2020-12-06 02:45:29
Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının deşifre edildiği “Ülke Gündemi”ne, her hafta avukat Serhat Pak konuk oldu. FETÖ’nün bilinmeyen yönlerine yönelik birçok kez belge, bilgi ve video kaydı paylaşan avukat Serhat Pak, bugünkü canlı yayında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir bilgiyi paylaştı. Avukat Serhat Pak, " "Pensilvanya'da ikamet eden teröristbaşı Fetullah Gülen Covid-19'a yakalandı ve şuan yoğun bakımda tedavi edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Pensilvanya'daki malikahanede yaşayan birçok FETÖ militanının da koronavirüs tedavisi görüyor ve hatta bazı ölümlerde yaşandı." açıklamaısnda bulundu.  

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

 Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

İşte o Bomba Canlı Yayını İzleme Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCCOa6F76rY&feature=youtu.be

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Oğuzhan Yılmaz

geberir tez zamanda inşaallah
  • Yanıtla

Ziya

Cani cehenneme
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Gündem

Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”..
Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler
Siyaset

Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler

140 Journos'un belgeselinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini ve kendisi..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay