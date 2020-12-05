Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının deşifre edildiği “Ülke Gündemi”ne, her hafta avukat Serhat Pak konuk oldu. FETÖ’nün bilinmeyen yönlerine yönelik birçok kez belge, bilgi ve video kaydı paylaşan avukat Serhat Pak, bugünkü canlı yayında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir bilgiyi paylaştı. Avukat Serhat Pak, " "Pensilvanya'da ikamet eden teröristbaşı Fetullah Gülen Covid-19'a yakalandı ve şuan yoğun bakımda tedavi edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Pensilvanya'daki malikahanede yaşayan birçok FETÖ militanının da koronavirüs tedavisi görüyor ve hatta bazı ölümlerde yaşandı." açıklamaısnda bulundu.

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İşte o Bomba Canlı Yayını İzleme Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=mCCOa6F76rY&feature=youtu.be