Flaş gelişme! Tatbikat sırasında yaklaşan ABD savaş gemisini kovaladılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosu'na ait Amiral Tributs gemisi mürettebatının, Amerikan gemisi USS Chafee'ye "topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede" olduğu konusunda telsizle uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD destroyerinin rotasını ve hızını değiştirmediği ve bunun yerine güvertesinden bir helikopter kaldırmaya hazırlandığını belirten bayraklar kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafirin Rus karasularından çıkarılması için bir rota belirledi" denildi.

Açıklamada, USS Chafee'nin iki gemi arasındaki mesafe 60 metreden daha aza indiğinde rotasını değiştirdiği belirtilirken, olayın yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve Japon Denizi'nin batısındaki Vladivostok'un güneyinde yer alan Büyük Petro Körfezi'nde meydana geldiği kaydedildi.

Rus haber ajansı RIA da Savunma Bakanlığı'nın olay nedeniyle ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığını bildirdi.

RIA, ataşeye, Amerikalı mürettebatın "profesyonel olmayan eylemleri" hakkında bilgi verildiği ve USS Chafee'nin "denizlerde gemi çarpışmalarının önlenmesine ilişkin uluslararası yasaları ihlal ettiğinin iletildiğini” kaydetti.

Rusya gün içerisinde de Japon Denizi'nde Çin ile ortak deniz tatbikatları düzenlediğini ve birlikte hareket ederek yüzen düşman mayınlarını topçu ateşiyle nasıl yok edecekleri üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.

Rusya, dört ay içinde ikinci kez NATO üyesi bir savaş gemisini sularından çıkardığını açıkladı. Moskova geçen Haziran ayında, İngiltere donanmasına ait HMS Defender gemisini Karadeniz'deki karasularını ihlal etmekle suçlamış ve destroyeri uyarı atışlarıyla zorla uzaklaştırdığını, rotasına bomba atıldığını öne sürmüştü.