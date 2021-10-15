  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Flaş gelişme! Tatbikat sırasında yaklaşan ABD savaş gemisini kovaladılar
Dünya

Flaş gelişme! Tatbikat sırasında yaklaşan ABD savaş gemisini kovaladılar

Moskova, savaş gemilerinden birinin, Japon Denizi'ndeki Rusya-Çin deniz tatbikatı sırasında Rus karasularını ihlal etmeye çalışan bir ABD destroyerini ‘kovaladığını’ açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-10-15 23:13:00 -
Flaş gelişme! Tatbikat sırasında yaklaşan ABD savaş gemisini kovaladılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosu'na ait Amiral Tributs gemisi mürettebatının, Amerikan gemisi USS Chafee'ye "topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede" olduğu konusunda telsizle uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD destroyerinin rotasını ve hızını değiştirmediği ve bunun yerine güvertesinden bir helikopter kaldırmaya hazırlandığını belirten bayraklar kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafirin Rus karasularından çıkarılması için bir rota belirledi" denildi.

Açıklamada, USS Chafee'nin iki gemi arasındaki mesafe 60 metreden daha aza indiğinde rotasını değiştirdiği belirtilirken, olayın yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve Japon Denizi'nin batısındaki Vladivostok'un güneyinde yer alan Büyük Petro Körfezi'nde meydana geldiği kaydedildi.

Rus haber ajansı RIA da Savunma Bakanlığı'nın olay nedeniyle ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığını bildirdi.

RIA, ataşeye, Amerikalı mürettebatın "profesyonel olmayan eylemleri" hakkında bilgi verildiği ve USS Chafee'nin "denizlerde gemi çarpışmalarının önlenmesine ilişkin uluslararası yasaları ihlal ettiğinin iletildiğini” kaydetti.

Rusya gün içerisinde de Japon Denizi'nde Çin ile ortak deniz tatbikatları düzenlediğini ve birlikte hareket ederek yüzen düşman mayınlarını topçu ateşiyle nasıl yok edecekleri üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.

Rusya, dört ay içinde ikinci kez NATO üyesi bir savaş gemisini sularından çıkardığını açıkladı. Moskova geçen Haziran ayında, İngiltere donanmasına ait HMS Defender gemisini Karadeniz'deki karasularını ihlal etmekle suçlamış ve destroyeri uyarı atışlarıyla zorla uzaklaştırdığını, rotasına bomba atıldığını öne sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzin ve motorine beklenen zam geldi
Ekonomi

Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.
Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

Fehmi Koru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı üyelerine 'çatı aday' çağrısında bulunara..
Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme
Ekonomi

Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme

Milyonlarca vatandaş ve yatırımcı altın fiyatlarını, gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatıyla ilgili flaş gelişm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay