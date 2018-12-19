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Flaş gelişme! O ürünlerde KDV oranı, yüzde 18'e çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18'e çıkarıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:25
Flaş gelişme! O ürünlerde KDV oranı, yüzde 18'e çıkarıldı

Elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18'e çıkarıldı.

Karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:25
  1. e-kitap
  2. e-dergi
  3. e-gazete
  4. Katma Değer Vergisi (KDV)
  5. KDV oranı
  6. KDV artışı
  7. Cumhurbaşkanlığı kararı

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  • düzen değişti düzülen aynı yazık bizedüzen değişti düzülen aynı yazık bize28 dk önce
    dergiler 15 lira olur artık olan yine halka olur
  • Kadir ArkınKadir Arkın41 dk önce
    okumanın önüne engel koymak? Neden ki?
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli42 dk önce
    Akşam yağmış olan kar her yeri ben beyaz yapmış, güzel bir görsel şölen sergileniyor. Bu güzelliğe uygun olmayan iktidarın vergi artışları, toplumun cebini usul usul boşaltıyor. Ak günler kara günlere at başı koşuyor.
  • AHMETAHMET46 dk önce
    Adil bir uygulama olmamış. Kozmotik ürünlerinde KDV oranını %düşürseydiniz daha iyi olurdu.

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