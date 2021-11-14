Flaş gelişme! Husilerin eline geçti

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Askeri Güçlerin çekildiği stratejik öneme sahip bölgelerde İran destekli Husiler kontrolü sağladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hükümete destek veren Ortak Askeri Güçler, 11-12 Kasım'da Hudeyde vilayetinin Et-Tuhayta bölgesinden çekildi.

Ortak Askeri Güçlerin çekilmesi sonrasında stratejik öneme sahip bölge Husi milislerin kontrolüne geçti.

Öte yandan Hudeyde'nin Hoha kentinin Hayme bölgesinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Hudeyde'deki sürpriz çekilmeler Husilerin bölgede kontrolünü artırdı. Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaşta Husiler Hudeyde'de stratejik öneme sahip liman ve kent merkezini ele geçirirken, hükümet güçlerinin Hudeyde'nin güney ve doğusunda kontrolünü sürdürdüğü kaydedildi.

Ortak Askeri Güçler

Yemen'de hükümete bağlı Ortak Askeri Güçler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husi milislerle mücadele edilmesi için Temmuz 2019'da kuruldu.

Söz konusu askeri güçler; Amalika Tugayları, Tihamiye Tugayları ve Ulusal Direniş Güçlerinden oluşuyor.

Yemen basını, Ortak Askeri Güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nden mali ve askeri yönden destek aldığını belirterek, Savunma Bakanlığının kontrolünde olmadığını iddia ediyor.

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'den çekilmesi

Yemen'de 11 Kasım'da hükümete destek veren 5, 6 ve 21. Amalika Tugaylarının ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, 1. tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiği belirtilmişti. 12 Kasım'da ise Husilerin, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemen hükümetine destek veren Ortak Askeri Güçlerin yaptığı yazılı açıklamada çekilmenin gerçekleştiği bölgelerin, Stockholm Anlaşması hükümleri gereğince silahtan arındırılmış ve siviller için güvenli bölgeler olduğu ifade edilmişti.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansı ise Batı sahilinde yaşananların hükümetin bilgisi dahilinde olmadığını ve önceden komitedeki hükümet grubuyla koordinasyon kurulmadığını açıklamıştı.