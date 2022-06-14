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Gündem Flaş gelişme az önce duyuruldu! Kaftancıoğlu işte şimdi hapı yuttu
Gündem

Flaş gelişme az önce duyuruldu! Kaftancıoğlu işte şimdi hapı yuttu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararı uygulamaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:38:00 -
Flaş gelişme az önce duyuruldu! Kaftancıoğlu işte şimdi hapı yuttu

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak kararını uygulamaya koydu, Kaftancıoğlu artık CHP parti üyesi değil.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilmiş, birkaç saat sonra tahliye edilmişti.

 

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Yorumlar

diyarbakırlı

arsız yerinde durur mu hiç.

Hasan

Kaftancıoğluna kimse dokunamaz zira yargı sonuna kadar arkasında
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