Flaş gelişme... Arda Güler için Fenerbahçe vurdu, gol oldu!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında yer alan ve uzun süredir izlenen Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer edildiği zaman Gençlerbirliği'ne sonraki satıştan yüzde 20 pay veren sarı - lacivertliler, bu maddeyi geri çekmek için başkent ekibiyle bir süredir görüşüyordu.

FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte performansını artıran Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilere 2019 yılında Gençlerbirliği'nden gelen 17 yaşındaki futbolcunun transferinde başkent ekibiyle yapılan anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenmişti.

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜLÜYORDU

Avrupa devlerinin genç yıldızı yakın takibe almasının ardından harekete geçen Fenerbahçe, yüzde 20'lik payın devri için bir süredir Gençlerbirliği'yle görüşüyordu.

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı ve başkent temsilcisinin talepleri belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro + futbolcu talep etti.

Bu isteği kabul eden sarı - lacivertlilerin paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdiği ifade edildi.

Uruguaylı savunma oyuncusunun Gençlerbirliği'ne gitmesi halinde 700 bin euro'luk maaşının tamamını da Fenerbahçe'nin ödeyeceği aktarıldı.

İki kulübün de resmi anlaşmayı kısa süre içerisinde açıklayacağı öne sürüldü.